Спорт

Репортаж на бегу

Прогноз погоды на эти выходные не предвещал ничего хорошего. Но организаторам и участникам Псковского марафона Мехуборка не страшны ни снег, ни ветер. Мероприятие собрало тысячи псковичей и гостей города. А спортивный праздник начался задолго до традиционного обратного отсчета на старте. Подробности — в репортаже обозревателя Псковской Ленты Новостей, который тоже решил поучаствовать в самом масштабном забеге региона.

Бегом на экскурсию!

Помимо разрекламированной медали финишера и всяких плюшек от спонсоров, всех участников забега ждала интересная программа, которая началась накануне, 20 апреля.

Для гостей города и не только (организаторы приглашали всех желающих) состоялась уже традиционная беговая экскурсия с организатором Псковского марафона Александром Кузьминым и чемпионом России по марафону Русланом Хорошиловым. У псковских гидов много необычных форм подачи материала. Но осмотр достопримечательностей на бегу в прямом смысле этого слова не мог не заинтересовать. Поэтому присоединилась к экскурсии, и …. получила массу впечатлений, комплимент от организаторов и, само собой, заряд бодрости для предстоящих на следующий день стартов.

Пару слов об экскурсии. Чтобы кто-нибудь из начинающих бегунов в следующем году не повторял моих ошибок, надо сказать, что беговая экскурсия и обычная — «две большие разницы». Если на обычную нужно одеться по сезону (а с утра, замечу, на градуснике был минус!), взять с собой фотоаппарат и хорошее настроение, то для беговой из всех этих пунктов актуален только третий.

Беговая экскурсия - это все же больше тренировка, чем посещение достопримечательностей. Поэтому одеваться нужно как на пробежку или даже лучше — как на соревнование. Ибо то, что является медленным темпом для чемпионов, для немца смерть для начинающего любителя бега — длинный спринт. Поэтому, пробежав в чемпионском темпе метров триста, я заметно отстала. И от идеи чуть-чуть обгонять участников пробежки, чтобы фотографировать их, пришлось забыть. Снимать я могла только спины бегущих впереди. Из этого второй вывод: фотоаппарат на такие экскурсиях - лишняя тяжесть. Достаточно телефона.

Хотя паузы на то, чтобы подождать отстающих и сделать фото, все же были. В эти моменты можно было перевести дух и наконец-то воспользоваться совершенно лишней на этой экскурсии фототехникой.

Но, несмотря на скорость перемещения, это все же была экскурсия. Маршрут ее проходил по основному кругу Псковского марафона — по обеим набережным, Финскому парку, центру города. Нам, псковичам, известно, что памятники там на каждом шагу - даже не нужно говорить «посмотрите направо — посмотрите налево». И все же Александр Кузьмин умудрялся на бегу обращать внимание на все достопримечательности, которые встречались на пути. Причем, не только на древние памятники, но и современные объекты.

«А это смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на жилой комплекс «Седьмое небо», - донеслись меня слова нашего бегущего экскурсовода, прежде, чем расстояние, отделяющее меня от лидеров забега, не увеличилось на столько, что фразы уже не долетали.

Кстати, на набережной Великой нам встретились и другие экскурсии: даже в такие снежно-дождливые выходные туристов в Пскове достаточно. Большие группы даже расступались, пропуская участников нашей необычной экскурсии и снова «кучковались» вокруг своего гида. А я для себя отметила еще один плюс такой формы знакомства с городом - беговая экскурсия как раз для тех, кто не любит долго стоять на месте и слушать, а предпочитает движение.

Участники нашей экскурсии, особенно те, кто в первый раз оказался в Пскове, с неподдельным интересом смотрели вокруг. Бегунов из числа туристов удивил проем в крепостной стене, через который пролегал маршрут. Высота арки небольшая, поэтому многим спортсменам пришлось пригнуться, чтобы ее благополучно преодолеть.

Далее путь пролегал вдоль Псковы. Под Троицким-Советским мостом все дружно покричали, и эхо что-то ответило. А дальше маршрут шел через живописный Финский парк с видом на Гремячую башню и не менее красивый Ботанический сад, где наконец-то на светофоре у остановки «Летний сад» мне удалось догнать группу чемпионов.

Главное — начать

А если я и на забеге прибегу последней? Именно этот вопрос я задала на пресс-конференции с главными организаторами марафона, которая состоялась после экскурсии. «Последней вы точно не прибежите», - успокоил Александр Кузьмин. И отметил, что главное - получить удовольствие от бега. «Начинайте спокойно, а потом разгоняйтесь», - поделился он лайфхаком.

«Не бывает медленного темпа. Если ты вышел на старт — ты уже победитель. Главное — начать», - добавил другой организатор спортивного мероприятия - Артур Екабсон.

Еще тысячу и один совет дали участникам забега организаторы и элитные спортсмены марафона - любители бега, уже не раз становившиеся победителями различных стартов, чемпионы и рекордсмены. Например, атлеты рассказали, как правильно питаться перед стартами. «Не надо есть ничего необычного», - посоветовал серебряный призер Псковского марафона Мехуборка-2023, рекордсмен Ивановской области в часовом беге Виталий Логинов. По его словам, питание должно быть привычное, и тогда не будет никаких форс-мажоров. В общем, все атлеты решили, что предпочтут на ужин картошку с курицей или макароны.

Рассказали участники встречи о курьезных и даже страшных случаях на забегах. И если у мастера спорта по легкой атлетике Александра Павленина в Павловске всего лишь уехал автобус с его вещами и друзьям пришлось выручать его экипировкой, то у победительницы Псковского марафона Мехуборка 2023 Антонины Юшиной из Челябинска ситуация была куда опаснее.

«Я бежала ультрамарафон «Геленджик» -120 км. Три часа ночи. Бегу одна, парни были далеко впереди, позади тоже никого нет. И вдруг на пути появился медведь. Пришлось разворачиваться, бежать в обратную сторону. Он за мной не побежал. Слава богу, все хорошо закончилось. Но этот старт я запомню, наверное, на всю жизнь», - рассказала Антонина.

«Здесь медведей не будет», - пообещал Александр Кузьмин.

Красивая трасса

Зато на главном забеге региона были драконы, птички и кошки. Потому что сразу после старта участников марафонской дистанции и эстафеты на дорожки стадиона вышли самые юные спортсмены. Поддерживали маленьких участников забегов на 200 и 400 метров не только их родители, но и большие ростовые куклы. А на финише ждали воздушные шары, вкусное печенье и, конечно же, медали финишера.

Медаль в этом году, который объявлен Годом семьи, выполнена в форме бриллианта. По задумке организаторов, «она будет объединять семьи». И, действительно, на псковский марафон многие участники регистрируются вместе с детьми.

Пскович Алексей участвует в каждом псковском марафоне с обоими сыновьями. В этот раз 16-летний Тимофей впервые бежал «десятку». Результатом доволен - финишировал за 59 мин 37 сек, организацией забега — тоже: «Понравилась работа волонтеров, а также веселая и дружественная атмосфера стартов».

Его младший брат, пятилетний Ярик — тоже опытный спортсмен. «Выкладывался по максимуму, но дети по-другому и не умеют. Пока бежал - улыбался, а на финише слегка скис. Сказал, что расстроился, потому что было много детей и он не смог всех обогнать»,- рассказал его отец.

Сергей и Катерина из Санкт-Петербурга приехали на марафон вместе с 6-летним сыном Семеном. Глава семьи участвует в псковских стартах уже в третий раз. «Дистанция одна и та же - 5 км. В 2021 году занял первое место, в 2022 году - второе. А в этом году - четвертое место. Травма, поэтому результат получился хуже. Расстроился, конечно», - рассказал мужчина.

А вот его супруга результатом довольна. Цель была — 10 км пробежать лучше, чем в прошлом году. И она ее выполнила. «Трасса в этом году очень красивая», - добавила она.

И с этим не поспоришь. Дистанция 10,5 км — это один круг Псковского марафона Мехуборка. Маршрут проходит по обеим набережным с их чудесными видами, мимо многочисленных башен Псковского кремля. Хороша для пробежки и зеленая зона Финского парка. Но, по личному опыту, могу сказать, что к концу дистанции красоты города отходят на второй план и нужны некоторые усилия, чтобы включить второе дыхание и ускорить приближение к финишной прямой.

А сохранить хорошее настроение на протяжении всего маршрута очень помогали волонтеры и просто жители города. Особенно дети, которые подставляли ладошки всем бегущим «марафонцам». Спасибо «группам поддержки» за их улыбки, слова поддержки на плакатах «Встретимся на финише», «Обниму на финише», «Ты просто космос!» и за то, что возвращали на дистанцию сбившихся с курса (нечаянно пролетевших поворот) бегунов.

Обновили рекорды

Все участники, добежавшие до финиша получили красивые медали с изображением главной достопримечательности Пскова — Троицкого собора. А победителей и призеров на разных дистанциях ждал еще один приятны этап — награждение.

Но прежде чем объявлять очередные рекорды, организаторы поздравили именинников — участников, которые родились в день проведения марафона, и самого старшего участника забега — 75-летнего Анатолия Шитикова. Затем медали, цветы и подарки от спонсоров получили победители и призеры марафона на дистанциях 5 км, 10,55 км, 21.1 км и самого сложного маршрута протяженностью 42.2 км.

Среди мужчин лучшим марафонцем стал Дмитрий Шунин из Владимирской области. Он тоже улучшил свой результат и преодолел дистанцию за 2 часа 23 минуты. А победительницей марафона среди женщин стала Антонина Юшина из Челябинска. Девушка завоевывает золота псковского марафона уже второй год подряд. Кроме того, в этот раз она побила свой прошлогодний рекорд - пробежала дистанцию за 2 часа 42 минуты (в прошлом году ее результат был 2 часа 51 минута).

А победителям и призерам эстафеты Псковского марафона пришлось выходить на сцену целыми командами. И среди женских, и среди мужских команд «золото» взяли псковские спортсмены из школы бега PRO SPORT.

“Эстафету бежал впервые. Переживал за себя и за своих напарников по команде”, - признался член команды-призера от клуба PRO SPORT Алексей. Мужчина — участник многих стартов на дистанции 10 км. «На эстафете у меня был последний этап, надо было выкладываться на 100%. Пробежал достаточно быстро - примерно за 41 минуту. Формат участия мне понравился. Всё толково организовано”, - заметил он.

С этим трудно не согласиться. Свидетельство тому — 1,2 тысячи участников из 30 регионов России, которые предпочли псковский марафон другим стартам в этот день. И организаторы не собираются останавливаться на достигнутом. Наша задача на следующий год - чтобы старты были еще больше, еще масштабнее, ещё красивее. Будем к этому стремиться», - сказал Александр Киселев, директор компании «Экопром» - главного спонсора мероприятия.

Кстати, уже началась регистрация на главный забег осени — Псковский полумарафон Мехуборка 2024. До встречи на старте!

Светлана Синцова

Фото Вадима Боченкова, Елены Ковалевой, Александра Кузьмина, Светланы Синцовой