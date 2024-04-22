Спорт

Областной этап соревнований на шахматам «Дебют» состоялся в Опочке

В год 225-летия со дня рождения первого русского шахматного мастера Александра Петрова на его родине в городе Опочке прошёл областной этап всероссийских соревнований «Дебют» среди команд второклассников 2015 года рождения и моложе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

В упорной борьбе победители муниципальных этапов Пскова и Великих Лук, а также районных этапов определяли лучшую команду, которая поедет вместе со своим учителем шахмат на финал всероссийских соревнований «Дебют», который пройдёт на берегу Чёрного моря в посёлке городского типа Сириус Краснодарского края.

По условиям соревнований, за школьные команды должны выступать 8 второклассников: 5 мальчиков и 3 девочки. В турнире установлен серьёзный контроль времени, как и для взрослых турниров, 60 минут на партию каждому игроку с добавлением 10 секунд на каждый ход. Запись партии является обязательной. Организаторами соревнований выступили региональная федерация шахмат и Государственное автономное учреждение дополнительного образования Псковской области «Лидер» при поддержке региональных комитетов по образованию и спорта, главы Опочецкого муниципального округа Юрия Ильина и директора гимназии имени А. Д. Петрова Юрия Богашева.

«Почти 6 часов длились поединки самых юных любителей шахматного искусства Псковской области. Яркие шахматные партии, полные желания победить и продемонстрировать все свои таланты, шахматные ловушки и специальные домашние заготовки для соперников пытались продемонстрировать в ходе игры учащиеся вторых классов школ Псковской области, где идёт преподавание шахматного всеобуча. Конечно, учитывая накал нешуточных страстей, и ряд партий виртуозно для соперников завершился "детским матом"», - рассказали в федерации.

Обучение шахматам в Псковской области стало возможным благодаря инициативе областной федерации шахмат, а также региональной программе поддержки органов власти в 2008 году, когда в школах региона были введены уроки шахмат. Псковская область стала первым регионом, где почти 90% обучающихся второклассников смогли изучать на уроках шахматное искусство.

С 2014 году при поддержке Федерации шахмат России и благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Псковская область принимает участие в федеральной программе «Шахматы в школе». Сильный удар по развитию школьных шахмат был нанесен в связи с пандемией коронавируса COVID-19, когда были отменены массовые детские шахматные праздники и соревнования учащихся в школах региона. Федерация шахмат надеется, что при поддержке руководства областного комитета по образованию и губернатора области Михаила Ведерникова в ближайший год удастся восстановить систему шахматного образования, включая его соревновательную составляющую (массовые соревнования среди команд второклассников и полноценные школьные, муниципальные и областные этапы шахматной олимпиады).

По итогам областного командного турнира первое место заняла команда второклассников Гуманитарного лицея и Пскова.

Серебряные награды увезут домой школьники из Лицея №11 города Великие Луки, а бронзовые награды достались юным землякам первого русского шахматного мастера Александра Петрова — учащимся опочецкой гимназии, которая носит его имя.

Команды призеров областного этапа всероссийских соревнований «Дебют» приехали поздравить президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов, руководитель отделения шахмат ГАОУ ДО Псковской области «Лидер», главный тренер области Александр Шпак. На торжественной церемонии награждения, которая прошла во Всероссийском шахматном ресурсном центре в городе Опочка, юным шахматистам были вручены медали, грамоты, а от регионального уполномоченного по правам человека — ещё и специальные экземпляры Конвенции о правах ребенка с сувенирной продукцией.

«Вы все молодцы, сегодня вы прошли сложный и ответственный турнир, где каждый из вас нес частичку ответственности за свою школьную команду. И справились вы с этим на отлично — вы действительно чудесные дети! Поэтому каждый из вас сегодня получит маленького медвежонка, чтобы и в школе, и дома было всем видно и понятно, что каждый из вас "чудесный ребенок"», - подчеркнул в своем выступлении при награждении юных шахматистов Дмитрий Шахов.

За лучшую шахматную форму одежды псковская школьница Елизавета Ульянова была награждена специальным призом от Федерации шахмат Псковской области.

В завершение торжественной церемонии все призеры с почетными гостями сфотографировались у памятника выдающемуся русскому шахматисту Александру Петрову, который стал уже новой популярной достопримечательностью города Опочки как единственный памятник всемирно известному шахматисту в России.