Спорт

Псковичи успешно выступили на соревнованиях по тяжелой атлетике в Коми

Воспитанники псковской спортшколы олимпийского резерва «Надежда» приняли участие в первенстве Северо-Западного федерального округа по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 14-17 лет в городе Сыктывкаре (Республика Коми) 24-30 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил тренер Игорь Цветков.

Фотографии предоставлены Игорем Цветковым

Псковскую область представляли Григорий Валуев (весовая категория 55 кг), Константин Черевко (61 кг), Алексей Козлов (67 кг) и Кирилл Стыров (73 кг).

«Алексей Козлов в ходе соревнований выполнил 1 спортивный разряд в весовой категории 67 кг, вырвал штангу весом 85 кг и толкнул 98 кг. Кирилл Стыров в весовой категории 73 кг вырвал штангу весом 81 кг и толкнул 93 кг, и, как итог борьбы, завоевал бронзу, выполнив 2 спортивный разряд и улучшив два рекорда области среди юношей в рывке и сумме двоеборья», - поделился Игорь Цветков.