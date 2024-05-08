Команда «Торнадо» стала чемпионом Псковской области по хоккею

Команда «Торнадо» (капитан Иван Захаров) стала чемпионом Псковской области по хоккею сезона-2023/24 среди команд первого дивизиона. Об этом сообщается в группе «Псковский хоккей» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: «Псковский хоккей» / «ВКонтакте»
Серебряный призёр чемпионата – «Метеор» (капитан Денис Казанкин).
На третьем месте команда «Родина» (капитан Николай Александров).
Помимо этого, определены лучший бомбардир – Дмитрий Павлов («Торнадо»), лучший нападающий – Денис Казанкин («Метеор»), лучший снайпер – Максим Холопов («Родина»), лучший ассистент – Родион Миронов («Метеор»), лучший защитник – Иван Захаров («Торнадо»), лучший вратарь – Степан Тимофеев («Торнадо»).