Спорт

Чемпионат по стрельбе на кубок губернатора проведут на полигоне «Завеличье»

VI чемпионат и первенство по практической стрельбе на кубок губернатора Псковской области состоялся с 30 мая по 1 июня. В соревнованиях примут участие более 20 команд из России и Республики Беларусь. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

«В этот раз мы решили пригласить зрителей, потому что чемпионат обещает быть очень интересным! Для вас здесь будут проходить концерты исполнителей, организована фотозона, а для детей – лучный и лазерный тир. Также будет прямая трансляция с соревнований», - рассказал Михаил Ведерников.

Бесплатные билеты можно получить в кассе филармонии – на программу 31 мая или 1 июня.

«Имейте в виду, что добираться до места проведения соревнований – полигона "Завеличье" – нужно самостоятельно», - отметил губернатор.

Часть пригласительных билетов передадут семьям воинов-участников специальной военной операции. «Уверен, детям, и особенно мальчишкам, там точно понравится!» - заключил глава региона.