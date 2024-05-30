Спорт

Псковская легкоатлетка завоевала две золотые медали на чемпионате и первенстве СЗФО

Спортсменка из Псковской области Елизавета Николаева получила две золотые медали на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по лёгкой атлетике. Соревнования проходят в Ярославле с 27 мая по 1 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

Елизавета Николаева заняла первое место на дистанции 800 метров с результатом 2 минуты 22,83 секунды и первое место в забеге на 2 000 метров с препятствиями с результатом 7 минут 1,94 секунды.

«Поздравляем спортсменку и её тренера Крылова Родиона Андреевича и желаем дальнейших успехов», - добавили в центре спортивной подготовки.