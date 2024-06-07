Спорт

Аэронавты в Великих Луках 9 июня совершат первый тренировочный полет

Аэронавты в Великих Луках 9 июня совершат первый тренировочный полет в рамках 28-й Международной встречи воздухоплавателей. Об этом сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Международная встреча воздухоплавателей стартовала 9 июня и завершится 16 июня. Сегодня с 12:00 началась регистрация участников соревнований. Всего город ожидает порядка 50 пилотов из разных городов России и стран ближнего зарубежья.

Планируется, что около 19:00 аэронавты совершат первый тренировочный полет.

Напомним, в связи с мерами безопасности все массовые мероприятия пройдут онлайн.

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Генеральным спонсором соревнований аэронавтов в Великих Луках более десяти лет является ПАО «Газпром».