Спорт

«Лежачие полицейские» появятся на дублере в «Моглино», где тренировались лыжники

Искусственные неровности появятся на дублере трассы в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе, где спортсмены летом тренируются на лыжероллерах. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

«Комиссия согласовала установку знаков и лежачих полицейских. Сотрудники "Моглино" передали видеозаписи нарушений ПДД лыжниками и мотоциклистами», - сообщил источник.

В деталях конфликта руководства особой экономической зоны «Моглино» и ветеранов лыжного спорта ранее разбиралась обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.