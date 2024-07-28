Спорт

Боксер Валерий Брудов: Любовь к спорту отец привил мне с раннего детства

Путь к делу всей жизни не всегда легкий. Иногда нужно пройти по многим дорогам, прежде чем найти свою. Так и произошло в судьбе чемпиона России, чемпиона мира, мастера спорта по боксу Валерия Брудова. Об этом он сообщил в программе «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость рассказал, что любовь к спорту привил ему отец с раннего детства. Он регулярно занимался сам и брал будущего чемпиона с собой на тренировки. В школьные годы они вместе ежедневно уделяли время физической подготовке. Дисциплина — не чуждое герою программы слово.

«Валера, выбирай себе секцию, обязательно в свободное время занимайся каким-нибудь спортом», - такое наставление получил Валерий Брудов от отца.

Футбол, гандбол, легкая атлетика и другие секции сменил Валерий Брудов, прежде чем найти себя в единоборствах. Начало любви к этим дисциплинам положили тематические фильмы в видеосалонах.

«Меня интересовали не комедии, не боевики, не ужасы, а фильмы с единоборствами. Брюс Ли меня очень сильно впечатлил», - вспомнил спортсмен.

Поступив в училище, будущий чемпион сначала попал в РБШВ — рукопашный бой и школу выживания. И только в 15 лет Валерий Брудов открыл для себя бокс. Отношение к этому виду единоборств спортсмен описывает цитатой с плаката, который висел в спортивном зале, в котором он занимался: «Бокс для современного гражданина все равно что шпага для дворянина — не владеть им просто неприлично».