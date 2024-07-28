Спорт

«Псков» второй год подряд проиграл клубу «Луки-Энергия» и выбыл из борьбы за Кубок России по футболу

Футбольный клуб «Псков» потерпел поражение от команды «Луки-Энергия» из Великих Лук в матче первого раунда Пути регионов розыгрыша Кубка России, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Поединок состоялся 31 июля в Пскове на стадионе «Машиностроитель».

Первыми отличились хозяева поля, гол со штрафного удара забил Владислав Волков. Однако удержать преимущество подопечные главного тренера Игоря Васильева не сумели. Назначенный арбитром пенальти в ворота Дениса Долгого реализовал великолучанин Никита Поляков.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались гости - 3:4.

Псковичи второй год подряд уступили в первом матче на Кубок России великолучанам и вновь выбыли из борьбы за престижный трофей.

В следующем раунде соревнований команда «Луки-Энергия» под руководством Сергея Осадчука сыграет с футбольным клубом «Калуга».