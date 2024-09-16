Спорт

Первенство города по мини-футболу среди школьников стартовало в Пскове

Стартовало первенство города по мини-футболу в рамках спартакиады «Школьные игры» среди учеников 8-9 классов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

В турнире принимают участие команды школ Пскова, каждая из которых включает 10 человек.

Мини-футбол стал первым видом спорта, с которого стартовали соревнования спартакиады в этом году.

Напомним, что спартакиада «Школьные игры» проводится в Пскове на протяжении многих лет. Ежегодно в соревнованиях принимают участие более трёх тысяч школьников различных возрастов, соревнующихся в 17 видах спорта.