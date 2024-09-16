Спорт

Две школьные команды псковичей сыграют в финале ШФЛ «Кожаный мяч»

Две команды образовательных учреждений Псковской области принимают участие в финале всероссийских соревнований Школьной футбольной лиги «Кожаный мяч», который стартовал на стадионе «Лужники» в Москве в четверг, 19 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии пресс-службы Российского футбольного союза

На соревнования, которые проходят в соответствии с задачами федпроекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», приехали победители региональных отборов. Школьные 48 команд мальчиков и 32 команды девочек до 15 лет сначала сыграют в группах, а затем определят сильнейших в играх плей-офф. В их числе — команда девочек Псковского педагогического комплекса и команда мальчиков Дедовичской средней школы №2. Матчи пройдут в формате 7×7 и 6×6. Призовые места разыграют 21 сентября.

Во время церемонии открытия ребят приветствовали тренер национальной сборной России Николай Писарев и талисманы Школьной футбольной лиги — Футбик и Ника.

Турнир организован Российским футбольным союзом при поддержке Министерства просвещения и Министерства спорта России. Помимо футбола ребят ждут экскурсии по ВДНХ, встречи с профессиональными игроками и посещение матчей женской Суперлиги и Мир РПЛ.

Школьная футбольная лига — один из пяти элементов проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе». Он дополняет занятия футболом на уроках физкультуры и другие активности в рамках проекта регулярной соревновательной практикой со сверстниками. Первые всероссийские соревнования Школьной футбольной лиги РФС прошли в сентябре 2023 года в «Лужниках». В них приняли участие 1,2 тысячи школьников из 65 регионов России.

Весной 2024 года Российский футбольный союз и Минспорт России достигли договоренности об объединении Школьной футбольной лиги РФС и всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» под единым брендом. Первые матчи объединённых соревнований «Кожаный мяч» стартовали весной 2024 года.