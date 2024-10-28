Спорт

Команда псковского УФСИН четвертый год подряд победила на первенстве «Динамо» по футзалу

В Псковской области завершились соревнования по футзалу на призы всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» среди команд силовых структур региона. По итогам первенства золотые медали и переходящий кубок вручены сборной УФСИН России по Псковской области. Команда областного управления ФСИН вновь подтвердила звание сильнейшей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Спортивное мероприятие проходило в городе Пскове с 21 по 25 октября на базе 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Всего в турнире приняло участие 7 команд, разделенных на 2 группы. В своей подгруппе команда УФСИН успешно прошла в полуфинальную стадию, где встретилась со сборной УМВД и одержала победу со счетом 9:1.

Основная борьба за лидерство по традиции развернулась в финале. В решающем матче за главный трофей сошлись 2 команды: УФСИН России по Псковской области и сборная регионального управления ФСБ. Заключительный свисток арбитра зафиксировал на турнирном табло счет 6:2. В результате четвертый год подряд главный приз и золотая ступень спортивного Олимпа достались сборной сотрудников уголовно-исполнительной системы.