Спорт

Межрайонные соревнования по боксу впервые прошли в Острове

Межрайонные соревнования по боксу впервые прошли в Острове. Спортивные состязания посвятили Дню народного единства. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

Для участия в соревнованиях заявились 50 юных спортсменов в разных весовых категориях и возрастных группах из нескольких районов области и города Пскова, среди которых чемпионы региональных турниров, а также детская команда Островского района, занимающаяся под руководством тренера Олега Андреева.

«Поздравил участников с началом турнира и пожелал молодым боксёрам красивых и техничных поединков, объективного судейства и успешного выступления на турнире», - сказал глава района.

Бокс – это один из лучших видов спорта, который воспитывает мужественных и патриотичных людей, учит выдержке и преодолению трудностей, скорости принятия решений, отметил Дмитрий Быстров. «Для кого-то - это первые соревнования на пути к более весомым спортивным достижениям, для других - повышение спортивного мастерства. В любом случае, опыт занятий боксом пригодится в жизненных ситуациях, когда требуется мобилизовать свои силы, защищая слабых. Отмечу, итогам боёв островские боксёры успешно провели поединки, заняв при этом четыре первых места», - подытожил он.