Гимнасты «Бригантины» получили свыше 30 медалей на Кубке Псковской области

В Пскове прошёл Кубок Псковской области по спортивной аэробике 9-10 ноября. В соревнованиях выступили гимнасты из Пскова (клубы «Бригантина», «Гармония», «Юность», «Время первых», «Энергия зала») и Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».
Фото: спортшкола «Бригантина»
Спортсмены «Бригантины» показали выдающиеся результаты: завоевали 16 золотых, 11 серебряных и 6 бронзовых медалей.
Победителями стали:
В возрастной группе 18 лет и старше:
- Виктория Кичигина (индивидуальные выступления). Трио — Виктория Кичигина, Алиса Орлова, Анастасия Виноградова.
15-17 лет:
- Ольга Асланян (индивидуальные выступления).
- Трио – Алина Алексеева, Евгения Алексеева, Полина Москаленко.
- Пара – Яна Петрова, Денис Харьковский.
- Танцевальная гимнастика — Евгения Алексеева, Полина Москаленко, София Будник, Ольга Асланян, Яна Петрова, Алиса Орлова, Илона Данец, Виктория Кичигина.
- Гимнастическая платформа — Евгения Алексеева, Полина Москаленко, София Будник, Ольга Асланян, Яна Петрова, Алина Алексеева, Илона Данец, Денис Харьковский.
12-14 лет:
- Гимнастическая платформа — София Боголюбова, Анна Козлова, Александра Воробьева, Лера Сухарева, Алиса Остапенко, Ляля Васильева-Тузюк, Анжелика Гаврилаш, Милана Баринова.
- Соло — Ангелина Токарева.
- Группа — Мария Бобрышева, Валерия Иванова, Лилия Моногова, Татьяна Падучих, Ангелина Токарева.
- Танцевальная гимнастика — Мария Бобрышева, Валерия Иванова, Лилия Моногова, Алиса Остапенко, Татьяна Падучих, Лера Сухарева, Ангелина Токарева, Никита Толочин.
9-11 лет:
- Группа — Виктория Зайцева, Василиса Кабирова, Илона Кулиева, Ульяна Мусатова, Александра Руденко.
- Соло 2015 года рождения — Виктория Зайцева.
- Соло 2014 года рождения — Илона Кулиева.
- Соло 2016 года рождения — Софья Лукина.
- Соло 2019 года рождения — Тая Игошкина.
Получили кубок Псковской области: Виктория Кичигина (18+), Ольга Асланян (15-17 лет), Ангелина Токарева (12-14 лет), Софья Лукина (6-8 лет).
К соревнованиям детей готовили тренеры высшей квалификационной категории — Анжелика Алексеева, Юлия Бабич, Елена Зарываева и Инна Мартынова.
Анжелике Алексеевой, тренеру-преподавателю по спортивной аэробике, присвоена квалификационная категория «Спортивный судья всероссийской категории».