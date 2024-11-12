Спорт

Гимнасты «Бригантины» получили свыше 30 медалей на Кубке Псковской области

В Пскове прошёл Кубок Псковской области по спортивной аэробике 9-10 ноября. В соревнованиях выступили гимнасты из Пскова (клубы «Бригантина», «Гармония», «Юность», «Время первых», «Энергия зала») и Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».

Фото: спортшкола «Бригантина»

Спортсмены «Бригантины» показали выдающиеся результаты: завоевали 16 золотых, 11 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Победителями стали:

В возрастной группе 18 лет и старше:

Виктория Кичигина (индивидуальные выступления). Трио — Виктория Кичигина, Алиса Орлова, Анастасия Виноградова. 15-17 лет: Ольга Асланян (индивидуальные выступления).

Трио – Алина Алексеева, Евгения Алексеева, Полина Москаленко.

Пара – Яна Петрова, Денис Харьковский.

Танцевальная гимнастика — Евгения Алексеева, Полина Москаленко, София Будник, Ольга Асланян, Яна Петрова, Алиса Орлова, Илона Данец, Виктория Кичигина.

Гимнастическая платформа — Евгения Алексеева, Полина Москаленко, София Будник, Ольга Асланян, Яна Петрова, Алина Алексеева, Илона Данец, Денис Харьковский.

12-14 лет:

Гимнастическая платформа — София Боголюбова, Анна Козлова, Александра Воробьева, Лера Сухарева, Алиса Остапенко, Ляля Васильева-Тузюк, Анжелика Гаврилаш, Милана Баринова.

Соло — Ангелина Токарева.

Группа — Мария Бобрышева, Валерия Иванова, Лилия Моногова, Татьяна Падучих, Ангелина Токарева.

Танцевальная гимнастика — Мария Бобрышева, Валерия Иванова, Лилия Моногова, Алиса Остапенко, Татьяна Падучих, Лера Сухарева, Ангелина Токарева, Никита Толочин.