Спорт

Спортсмены клуба Nordman победили во всех играх чемпионата по настольному теннису в Петербурге

Спортсмены клуба Nordman в минувшие выходные успешно выступили в очередном, предпоследнем, туре на открытом клубном чемпионате Санкт-Петербурга по настольному теннису сезона 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

Обе команды - Nordman и Nordman-2, представляющие клуб, в очередной раз победили во всех играх. «Добавлю, что в этом туре команду Nordman-2 усилил многократный чемпион страны, мастер спорта международного класса Александр Шибаев», - отметил Юрий Сорокин.

«Поздравляем ребят с победой! И продолжаем далее штурмовать турнирную таблицу! Так держать!» - заключил руководитель спортклуба.