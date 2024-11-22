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Спорт

На строительство фиджитал-центра в Пскове планируют выделить 16 млн рублей

26.11.2024 17:36|ПсковКомментариев: 2

Фиджитал-центр хотят построить в Пскове. Администрация города готова выделить на строительство площадки почти 15,8 миллиона рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Месторасположение будущего фиджитал-центра в Пскове. Источник: проектная документация

Планируется строительство футбольного поля, площадки для стритбола, воркаут-площадки и трибун. Поставщика определят 6 декабря текущего года. Завершить строительство планируется до конца 2025 года. Возведение нового фиджитал-центра планируется на Дальнем Запсковье.

Фиджитал-центры – спортивные площадки нового поколения, в которых создано единое гармоничное пространство для совершенствования навыков как в классических, так и в цифровых видах спорта. Пространство центра включает в себя спортивные площадки, зоны для компьютерных и консольных игр, а также виртуальной реальности, сообщается на сайте Всероссийской федерации фиджитал-спорта.

Стоит отметить, что закупка объявляется не в первый раз. Начальная цена контракта изначально составляла 17 352 810 рублей. Заказчиком выступало муниципальное казенное учреждение города Пскова «Стройтехнадзор».

Подрядчик должен был построить на Запсковье поле для мини-футбола, площадки для стритбола и занятий воркаутом, модульные трибуны, металлическое спортивное ограждение, модульные опоры освещения, модульное административное бытовое помещение.  

В результате контракт был расторгнут поставщиком в одностороннем порядке, подрядчик не признан недобросовестным.

Теги: #фиджитал-центр
Источник: Псковская Лента Новостей
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