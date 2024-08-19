Спорт

Отказавшегося от строительства фиджитал-центра в Пскове подрядчика не стали признавать недобросовестным

Подрядчика, который занимался строительством фиджитал-центра в Пскове, не стали признавать недобросовестным. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Псковское управление Федеральной антимонопольной службы России.

Месторасположение будущего фиджитал-центра в Пскове. Источник: проектная документация

В Псковское УФАС России поступило заявление о включении сведений в отношении ООО Торговый дом «Кавказ» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом от исполнения контракта на строительство фиджитал-центра в городе Пскове.

В ходе рассмотрения обращения Псковским УФАС России выяснено, что подрядчик выиграл электронный аукцион на строительство фиджитал-центра в городе Пскове, со сроком строительства 11 месяцев.

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ООО Торговый дом «Кавказ» 19 октября 2023 года для выполнения подготовительных работ вышло на строительную площадку. В конце 2023 года при благоприятных погодных условиях до образования снежного покрова были выполнены работы по снятию растительного слоя и разработан котлован под фундаментную плиту модульного сооружения.

В связи с высоким снежным покровом, колебанием минусовой температуры, обильными осадками в весенний период 2024 года работы по бетонированию фундаментной плиты были начаты в мае 2024 года. Отставание от сроков, предусмотренных «Графиком выполнения строительно-монтажных работ», устранялось за счет увеличения количества рабочих на объекте и выхода рабочих на объект в выходные дни. В ходе выполнения взятых на себя обязательств по контракту, в адрес ООО Торговый дом «Кавказ» неоднократно поступали письма от заказчика об изменении габаритных размеров фундаментной плиты под модульное сооружение фиджитал-центр и спортивных площадок. В данном случае, это обстоятельство также способствовало срыву сроков. Все замечания, полученные от заказчика, выполнялись.

Заказчик подтвердил, что в процессе Торговый дом «Кавказ» действительно произвел работы, не предусмотренные проектной документацией.

Согласно сведениям из ЕИС раздел «реестр контрактов», у общества более 3 100 контрактов, из них 68 - на исполнении, более 1100 - исполненных. Ранее сведения в отношении общества для включения в реестр недобросовестных поставщиков в антимонопольный орган не поступали.

Комиссия не усмотрела умышленного уклонения от исполнения контракта, в связи с представленными документами и не включила ООО Торговый дом «Кавказ» в РНП.