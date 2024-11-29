Спорт

Каток в Финском парке оборудуют после понижения температур — глава Пскова

Каток в Финском парке оборудуют, как только позволит погода. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM).

«Будем надеяться на погоду и на то, что она нам позволит сделать полноценный каток уже, не побоюсь этого слова, в привычном месте, в Финском парке. Буквально четыре года назад мы эту традицию заложили. Конечно, хотелось бы, чтобы погода нам позволила как можно раньше его открыть, но пока, к сожалению, прогноз неутешительный», - рассказал глава города.

Ранее сообщалось, что вопрос о массовых новогодних гуляниях в Пскове на данный момент прорабатывается.