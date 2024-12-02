Общество

Вопрос о массовых новогодних гуляниях в Пскове прорабатывается — Борис Елкин

Вопрос о массовых новогодних гуляниях в Пскове на данный момент прорабатывается. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM).

«Вопрос стоит на повестке. Рассматриваем, какие будут культурно-массовые мероприятия и в каком они будут формате. Ближе к праздникам мы их будем обсуждать», - поделился Борис Елкин.

Новогодние елки, которые предусматривают закрытый формат в учреждениях, будут традиционно, заверил глава города.

«Что касается массовых гуляний и мероприятий на открытом воздухе, то этот еще вопрос обсуждается, количественного решения у нас пока нет, но будем вместе со службами, силовым блоком обсуждать, ну и в том числе с правительством области - в части обеспечения безопасности этих мероприятий», - пояснил Борис Елкин.

Глава Пскова пояснил, что эпидемиологическая остановка вносит определенные коррективы. «Заболеваемость достаточно высокая. Не секрет, что мы закрываем ряд классов на карантин. И, конечно, не хотелось бы распространять вирусы. И учитывая те погодные условия, которые сейчас есть, они тоже уговаривают к развитию разного рода заболеваний ввиду отсутствия морозов, достаточно влажной погоды. Но будем исходить из действующих реалий и ближе к непосредственным праздникам уже принимать конечные решения», - заключил градоначальник.

Вопрос о разрешении запускать салюты в новогоднюю ночь пока также в стадии обсуждения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области. Решение пока не принято.