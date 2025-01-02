Спорт

Всероссийский турнир по самбо прошел в Великих Луках

Более 100 участников из 25 регионов России собрали в Великих Луках Всероссийские соревнования по самбо, посвященные подвигу Героя Советского союза Александра Матросова и 55-летию ВЛГАФК, сообщается на странице клуба единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Клуб единоборств «Отечество - Псковская область» / «ВКонтакте»

На протяжении двух дней соперники боролись за лидерство в своих весовых категориях. Лучшие получили не только золотые медали и кубки, но и звания мастеров спорта по самбо.

Традиционно этот турнир проходит в самом начале года, является уникальным на Северо-Западе и реализуется при поддержке Великолукской государственной академии физической культуры, областной Федерации самбо и спортивного клуба «Отечество – Псковская область».

Почетными гостями в этом году стали именитые спортсмены, высокопоставленные лица из Москвы и Санкт-Петербурга, а также руководители комитета по спорту, федераций самбо из разных регионов. В церемонии открытия участие также приняли депутаты, руководство города Великие Луки, академии и жители города.

«С каждым годом эти соревнования становятся всё ярче и ярче, собирают гостей из различных регионов нашей большой страны. Сегодня с уверенностью можно сказать, что благодаря нашему триединству (Великолукская академия физической культуры – Федерация самбо по Псковской области – клуб "Отечество") в этом году турнир получился масштабнее, чем в прошлом. Будем стараться, чтоб следующий стал еще круче», – сказал руководитель клуба Владимир Владимиров.