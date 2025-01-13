Сотрудник псковского «Зубра» завоевал медаль на всероссийских соревнованиях по самбо

Сотрудник отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области завоевал бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по самбо. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
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Более 100 спортсменов из 25 регионов России приняли участие во всероссийских соревнованиях по самбо, посвящённых подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова и 55-летию Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.
Сотрудник ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области Павел Фалилеев также принял участие в соревнованиях. Он занял третье место и оказался на пьедестале почёта.
Спортивное мероприятие состоялось в южной столице Псковской области. Спортсмены соревновались в течение двух дней. Сотрудник УИС выступил в весовой категории свыше 98 кг и провёл несколько поединков. В результате он вышел в полуфинал. По итогам соревнований спортсмен завоевал бронзовую медаль.
В ведомстве добавили, что боец ОСН «Зубр» – выпускник Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Самбо занимается со школьных лет. Звание мастера спорта России завоевал в 2020 году.