Уголовное дело могут возбудить в отношении директора ФК «Псков», премировавшего себя почти на 0,5 млн рублей

Органы прокуратуры завершили проверку расходования бюджетных средств АНО «Футбольный клуб «Псков» и передали материалы в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области. Напомним, ранее Счетная палата региона выявила в деятельности футбольного клуба финансовые нарушения, в том числе выплату генеральным директором Владимиром Бабининым премий самому себе в размере почти полмиллиона рублей в нарушение установленного порядка.
На фото: Владимир Бабинин / «Юношеская футбольная лига»
«Информация о премировании самого себя генеральным директором АНО «Футбольный клуб «Псков» на сумму более 400 тысяч рублей без согласования с учредителями организации в ходе прокурорской проверки подтвердилась», - сообщила Псковской Ленте Новостей старший помощник прокурора области Рахиба Сулейманова.
Как сообщалось ранее, Счетная палата Псковской области также установила в деятельности футбольного клуба нарушение требований федерального закона №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в части соблюдения положений учредительных документов. Были выявлены несоответствия Трудовому кодексу РФ при формировании системы оплаты труда и выплате премий сотрудникам. Кроме того, проверка показала, что футбольный клуб «Псков» не соблюдал указания Центрального банка России №3210-У относительно порядка ведения кассовых операций, а также инструкции по ведению бухгалтерской отчётности, утверждённой Министерством финансов России. Согласно выводам Счетной палаты, учет движения денежных средств, в том числе взносов от родителей, в футбольном клубе «Псков» не определен, а операции с наличными деньгами приходными документами не оформляются и через кассу организации не проводятся, что противоречит требованиям Центробанка и инструкции Минфина. В клубе не представили документы, подтверждающие сумму денежных средств, полученных тренерами, а также последующую передачу денег генеральному директору клуба. В результате в рамках проверки Счетной палаты Псковской области не удалось установить фактическую сумму сборов с родителей.
По итогам проверки Счётная палата направила представления руководителю комитета по спорту Псковской области и генеральному директору АНО «Футбольный клуб "Псков"» с требованием устранить выявленные нарушения и привлечь виновных должностных лиц к ответственности. Результаты контрольного мероприятия также были переданы губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову для дальнейшего рассмотрения.
«С учетом того, что органом финансового контроля приняты исчерпывающие меры реагирования, отвечающие характеру выявленных нарушений закона, какие-либо дополнительные меры реагирования в этой части прокуратурой области не принимались. Признаков составов правонарушений, предусмотренных главой 15 КоАП РФ, за нарушение финансовой дисциплины, не установлено», - сообщили в прокуратуре Псковской области, отметив также, что по результатам проверки «иных нарушений антикоррупционного законодательства не установлено».
Напомним, в ноябре 2024 года информацию о выявленном Счетной палатой Псковской области нарушении директором футбольного клуба подтвердила врио председателя областного комитета по спорту Галина Овсова. В эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) она прокомментировала ситуацию с премированием директора на общую сумму порядка 450 тысяч рублей.