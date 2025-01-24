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Уголовное дело могут возбудить в отношении директора ФК «Псков», премировавшего себя почти на 0,5 млн рублей

24.01.2025 19:24|ПсковКомментариев: 0

Органы прокуратуры завершили проверку расходования бюджетных средств АНО «Футбольный клуб «Псков» и передали материалы в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области. Напомним, ранее Счетная палата региона выявила в деятельности футбольного клуба финансовые нарушения, в том числе выплату генеральным директором Владимиром Бабининым премий самому себе в размере почти полмиллиона рублей в нарушение установленного порядка.  

На фото: Владимир Бабинин / «Юношеская футбольная лига»

«Информация о премировании самого себя генеральным директором АНО «Футбольный клуб «Псков» на сумму более 400 тысяч рублей без согласования с учредителями организации в ходе прокурорской проверки подтвердилась», - сообщила Псковской Ленте Новостей старший помощник прокурора области Рахиба Сулейманова. 

«Прокурором города Пскова материалы проверки в порядке статьи 37 УПК РФ 17 января 2025 года направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенные с использованием своего служебного положения в крупном размере)», - продолжила помощник прокурора.
Отметим, что предусмотренные данной статьей УК РФ преступления наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

Как сообщалось ранее, Счетная палата Псковской области также установила в деятельности футбольного клуба нарушение требований федерального закона №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в части соблюдения положений учредительных документов. Были выявлены несоответствия Трудовому кодексу РФ при формировании системы оплаты труда и выплате премий сотрудникам. Кроме того, проверка показала, что футбольный клуб «Псков» не соблюдал указания Центрального банка России №3210-У относительно порядка ведения кассовых операций, а также инструкции по ведению бухгалтерской отчётности, утверждённой Министерством финансов России. Согласно выводам Счетной палаты, учет движения денежных средств, в том числе взносов от родителей, в футбольном клубе «Псков» не определен, а операции с наличными деньгами приходными документами не оформляются и через кассу организации не проводятся, что противоречит требованиям Центробанка и инструкции Минфина. В клубе не представили документы, подтверждающие сумму денежных средств, полученных тренерами, а также последующую передачу денег генеральному директору клуба. В результате в рамках проверки Счетной палаты Псковской области не удалось установить фактическую сумму сборов с родителей. 

По итогам проверки Счётная палата направила представления руководителю комитета по спорту Псковской области и генеральному директору АНО «Футбольный клуб "Псков"» с требованием устранить выявленные нарушения и привлечь виновных должностных лиц к ответственности. Результаты контрольного мероприятия также были переданы губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову для дальнейшего рассмотрения.

«С учетом того, что органом финансового контроля приняты исчерпывающие меры реагирования, отвечающие характеру выявленных нарушений закона, какие-либо дополнительные меры реагирования в этой части прокуратурой области не принимались. Признаков составов правонарушений, предусмотренных главой 15 КоАП РФ, за нарушение финансовой дисциплины, не установлено», - сообщили в прокуратуре Псковской области, отметив также, что по результатам проверки «иных нарушений антикоррупционного законодательства не установлено». 

Напомним, в ноябре 2024 года информацию о выявленном Счетной палатой Псковской области нарушении директором футбольного клуба подтвердила врио председателя областного комитета по спорту Галина Овсова. В эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) она прокомментировала ситуацию с премированием директора на общую сумму порядка 450 тысяч рублей. 

«Ранее мы уже обсуждали этот вопрос с руководителем клуба. Футбольный клуб «Псков» является автономной некоммерческой организацией. В связи с этим будут проведены все необходимые внутренние процессы. И определенные решения будут приняты по этому факту. То, что руководитель выписывал себе премию, это было подтверждено уже по факту проверки, а не в течение года. Я согласна, действия директора носят определенный характер, на что требуется обратить внимание. Этим должны заниматься компетентные органы, у нас будет еще совещание на этот счет, на представление Счетной палаты. Поэтому мы это еще все будем обсуждать», - отмечала Галина Овсова. 
Теги: #футбол
Источник: Псковская Лента Новостей
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