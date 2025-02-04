Спорт

Лучших спортсменов и их тренеров чествовали в Пскове

Лучших спортсменов и их тренеров чествовали сегодня в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.

Семеро членов сборной команды Псковской области по различным видам спорта получили удостоверения «Мастер спорта России». Ещё около 80 спортсменов отмечены благодарностями за высокие достижения в области физической культуры и спорта. За активное участие в подготовке и проведении спортивных мероприятий на территории региона награждены руководители спортивных школ, федераций и организаций.

От имени главы города Пскова Бориса Елкина спортсменов и их тренеров приветствовал заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный. «Вы действительно лучшие. Вы — пример для подражания. Вы уже достигли значительных успехов, но весь путь ещё впереди. Самое важное достижение вам предстоит совершить. Поэтому вперёд, к новым победам!» - пожелал он.

