Спорт

Научно-практическая конференция «Физическая культура, спорт, олимпизм: проблемы и перспективы» пройдет 20 марта в Великих Луках

Научно-практическая конференция «Физическая культура, спорт, олимпизм: проблемы и перспективы», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 55-летию Великолукской государственной академии физической культуры пройдет 20 марта на базе ВЛГАФК, сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.

«К участию в конференции приглашаются ученые и специалисты, работающие в сфере физической культуры и спорта, преподаватели и обучающиеся вузов (уровень магистратуры и аспирантуры), руководители спортивных клубов и федераций, спортсмены, тренеры, историки, преподаватели образовательных учреждений, специалисты учреждений культуры»



Основные направления работы конференции: