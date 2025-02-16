Спорт

Когда Россия добьётся успеха в футболе, рассказал тренер академии ФК «Локомотив»

Тренер Академии футбольного клуба «Локомотив» Тимур Сохибов поделился своим мнением о причинах отсутствия значительных достижений в российском футболе.

Он отмечает, что несмотря на существующие трудности ситуация постепенно улучшается. В своей работе он выделяет ряд ключевых проблем, которые оказывают значительное влияние на развитие детского футбола и уровень профессиональных команд.

«Головин, Миранчуки, Батраков начинали свой путь на "горюхе" — поле с землей и камнями, и стали футболистами высокого уровня», — отметил тренер.

В настоящее время детские футбольные академии имеют все необходимые условия для проведения тренировок. Почти все академии оснащены современными полями и манежами, что способствует развитию как социальных, так и спортивных навыков.

Эксперт отметил, что в последнее время произошли значительные изменения в тренерском составе. Молодые специалисты, многие из которых ранее выступали на профессиональном уровне, внедряют новые подходы к тренировочному процессу. Академия Российского футбольного союза внесла значительный вклад в развитие тренерского мастерства, создав множество региональных центров для повышения квалификации тренеров.

По мнению эксперта, введение лимита на количество иностранных игроков вызвало неоднозначную реакцию, пишет RuNews24.ru.

«С одной стороны, это дало шанс молодым футболистам, но с другой – снизило уровень чемпионата из-за отсутствия топовых игроков», - заметил Тимур Сохибов.

Он подчеркнул, что необходимо найти баланс между поддержкой молодых талантов и обеспечением качественного футбола.

«Люди часто не понимают, через что проходят футболисты, чтобы добиться успеха», – рассказал тренер, отметив, что у спортсменов много времени и усилий уходит на тренировки и преодоление травм.

«Все проблемы, которые озвучивает общество, стремительно улучшаются. Наша сборная по пляжному футболу – неоднократные чемпионы мира и Европы. Несмотря на временное отстранение России от международных турниров, есть достижения, которые стоит отметить», - продолжил он.

По словам Тимура Сохибова, главная проблема заключается в менталитете.

«В нашей стране нет культа футбола, как в Латинской Америке или Англии. Этот аспект требует изменений, чтобы создать поддержку и атмосферу, способствующую развитию. При этом наша футбольная страна на верном пути и стремительно развивается», - заключил тренер.