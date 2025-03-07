Около 100 спортсменов приняли участие в первенстве по самбо в Пскове

Городское первенство по самбо прошло 8 марта в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Telegram-канале «Отечество60».
Фото: «Отечество60» / Telegram-канал
Соревнования собрали около 100 участников из Пскова, Новгорода, Санкт-Петербурга, Себежа и Великих Лук.
Первое место заняла Дарья Андреева, второе место досталось Фёдору Васильеву, а третье место занял Максим Васильев. Тренером победителей является Наталья Силакова.
«Поздравляем спортсменов и желаем дальнейших побед», - отметили в сообществе.