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Псковские шахматисты завоевали пять комплектов наград на чемпионате по быстрым шахматам и блицу

22.03.2025 14:23|ПсковКомментариев: 0

Псковские шахматисты и шахматистки завоевали пять комплектов наград на чемпионате Северо-Западного федерального округа среди мужских и женских команд по быстрым шахматам и блицу, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Женская сборная-1 заняла 2 место среди команд по быстрым шахматам, 3 место — по блицу. У женской сборной-2 («молодёжной») — бронза по быстрым шахматам и серебро по блицу.

Мужская команда Псковской области завоевала серебро с золотым отливом в соревнованиях по блицу. Наши шахматисты в тяжелейшем турнире поделили по набранным очкам первое место, но уступили по дополнительным показателям. В составе мужской сборной Псковской области играли: Кульнев Александр, Власов Валентин, Шаранков Григорий, Бобовкин Ростислав.

За первую женскую сборную команду Псковской области выступали: Емельянова Виктория, Вельтмандер Светлана, Филиппова Анастасия, Лабусова Анна.

За вторую женскую сборную команду Псковской области выступали: Петрова Вероника, Мудренина Амелия, Арламова Екатерина, Шемонаева Татьяна (все 4 обучаются в ГАОУ ДО «Лидер»). Отдельная благодарность от Федерации шахмат Псковской области Григорию Шаранкову   за наставничество над второй женской командой.

«Руководство региональной спортивной Федерации шахмат поздравляет членов сборной команды Псковской области главного тренера сборных Александра Шпака с успешным выступлением на командных чемпионатах СЗФО и завоеванием права представлять нашу область на командных чемпионатах России 2025 года. Такие победы псковских сборных достигнуты впервые за второй год проведения подобных соревнований по шахматам между сборными командами субъектов Российской Федерации, входящих в СЗФО», - отметили в федерации.

Теги: #шахматы
Источник: Псковская Лента Новостей
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