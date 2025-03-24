Спорт

Чемпионат регионального управления МЧС по волейболу прошел в Пскове

Чемпионат Главного управления МЧС России по Псковской области по волейболу с участием четырёх сборных команд состоялся в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: Главное управление МЧС России по Псковской области

В чемпионате по волейболу участие приняли первый и второй пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС главного управления, управление надзорной деятельности и профилактической работы и команда управлений и отделов ГУ МЧС России по Псковской области.

По результатам проведенных матчей обладателем звания «Лучший игрок» стал Егор Щербаков из команды первого пожарно-спасательного отряда, «Лучшим связующим» признан Никита Зайцев из команды второго пожарно-спасательного отряда, а «За спортивное долголетие» награжден Владислав Грудинин из команды второго пожарно-спасательного отряда.

По итогам соревнований были выявлены сильнейшие команды. Первое место заняла сборная команда управлений и отделов главного управления; второе место получил второй пожарно-спасательный отряд, а первый пожарно-спасательный отряд занял третье место.