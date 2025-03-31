Великолучане победили на XVII областной Спартакиаде учащихся по самбо

Часть деревьев спилят на Екатерининской площади в Новоржеве

«Кузница»: Грозит ли России спад интереса путешественников к внутреннему туризму? ВИДЕО

Для осужденных псковской исправительной колонии №4 прошла ярмарка вакансий

Александр Козловский о поправках в закон «О защите прав потребителей»: Они касаются каждого из нас

«Тотальный диктант» напишут 5 апреля в 50 странах по всему миру

О предметах из фондов псковского музея расскажут на НТВ