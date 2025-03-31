Великолучане победили на XVII областной Спартакиаде учащихся по самбо

В посёлке Писковичи Псковского района прошли финальные соревнования XVII областной Спартакиады учащихся по борьбе самбо, победу одержала команда из Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.
В соревнованиях приняли участие команды из 10 муниципалитетов, всего 69 человек.
Первое место заняла команда города Великие Луки, набрав 81 очко. На втором месте — спортсмены из города Пскова с 73 очками. Третье место у команды Великолукского района — 68 очков.
Остальные командные места распределились следующим образом:
Мероприятие состоялось в спортивно-оздоровительном комплексе по адресу: улица Волкова, дом 20.