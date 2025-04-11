Спорт

Пскович завоевал «серебро» международных и всероссийских соревнованиях по карате

Псковский спортсмен занял второе место на международных и всероссийских соревнования по карате «Кубок АК БАРС» в Казани, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортивной федерации карате города Пскова.

Фото здесь и далее: Спортивная федерация карате города Пскова

С 10 по 13 апреля в Казани состоялись международные и всероссийские соревнования по каратэ «Кубок АК БАРС». Турнир собрал более 2000 участников из 15 стран мира, подтвердив статус одного из крупнейших и наиболее престижных спортивных событий в стране.

Председатель федерации карате города Пскова Антон Потебня назвал «Кубок АК БАРС» важным этапом для каждого спортсмена, отметив высокую конкуренцию и сильный состав участников.

Алексей Буравлев, воспитанник псковской школы карате, завоевал серебро в категории кумите среди мальчиков 12–13 лет весом свыше 55 кг. Проведя пять поединков, он уступил лишь в финале сопернику из Новосибирска. Тренер Алексея, Михаил Шалыгин, оценил выступление своего подопечного как успешное и подчеркнул ценность полученного опыта.

Следующими крупными соревнованиями для команды Псковской области станут чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа, которые пройдут с 18 апреля в Череповце.