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Спорт

В Пскове при поддержке «Единой России» проходит первенство СЗФО по самбо

27.04.2025 15:20|ПсковКомментариев: 0

В Пскове при поддержке «Единой России» проходит первенство СЗФО по самбо.  Торжественная церемония открытия соревнований состоялось 26 апреля 2025 года в спортивном комплексе «Олимп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Первенство Северо-Западного федерального округа по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет собрало участников из Архангельской, Вологодской, Калининградской,  Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Республик Карелия и Коми. Соревнования проходят при поддержке комитета по спорту Правительства региона, «Единой России», областной федерации самбо, клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область», общественной организации «Боевое братство», центра «ВОИН», ассоциации ветеранов СВО Псковской области.

Турнир стал отбором на Первенство России, куда поедут спортсмены, занявшие первые и вторые места в ходе этих отборочных соревнований. Во время церемония открытия участников Первенства приветствовали почетные гости.

Руководитель комитета по спорту правительства Псковской области Галина Овсова отметила, что всегда очень приятно, когда в Пскове собирается такое большое количество участников, единомышленников и любителей спорта. «Желаю всем спортсменам забрать с собой положительные эмоции, чтобы красочные были поединки, чтобы вы достигли поставленных перед собой задач», – сказала она.

Успеть познакомиться с городом, погулять по славному историческому центру пожелал гостям Первенства исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Сергей Бухаров и отметил, что рад приветствовать всех на масштабных соревнованиях в городе воинской славы в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 
 

Антон Новиков, трехкратный чемпион миро по самбо, заслуженный мастер спорта СССР, президент федерации самбо Северо-Западного федерального округа поприветствовал всех юных самбистов, тренеров, болельщиков. «Проявите характер, чтобы добиться результатов, порадуйте тренеров и родителей», – сказал он и напомнил, что спортсмены, занявшие 1 и 2 места, будут представлять Северо-Западный регион на первенстве России.

Интересных соперников, красивой борьбы и честной победы пожелал участникам турнира российский самбист и дзюдоист, чемпион СССР, чемпион и призёр чемпионатов России по дзюдо, чемпион Игр доброй воли 1994 года по дзюдо, чемпион СССР и мира по самбо, заслуженный мастер спорта России Тагир Абдулаев.

«Это крупные соревнования по самбо, которые с достоинством уже не в первый раз принимает Псков. Благодаря таким турнирам наши юные самбисты не только постепенно погружаются в атмосферу профессионального спорта, но и впитывают атмосферу, которая их окружает. Они видят чемпионов, могут равняться на них, расти и постоянно совершенствовать свои спортивные навыки, добиваясь результатов. Мы всегда держим определенный уровень проведения соревнований, что способствует пропаганде спорта как основного инструмента для развития и воспитания здорового, социально-активного человека, а сохранение здоровья детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения является одним из приоритетных направлений народной программы партии и Всероссийского спортивного марафона «Сила России», – сказал Владимир Владимиров, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Выбор сильных».

 

Спортсменов приветствовали также руководитель филиала ассоциации ветеранов СВО Алексей Фомичев, руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Кривотулов, руководитель Псковского филиала Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН» Владислав Бобылев, председатель федерации самбо в Псковской области Дмитрий Алекминский. 

 Отметим, Первенство стало не только значимым спортивным событием, но и данью уважения к подвигам защитников Отечества. Подобные мероприятия способствуют популяризации спортивных дисциплин, формированию здорового образа жизни и патриотическому воспитанию молодежи.

Источник: Псковская Лента Новостей
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