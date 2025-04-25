Спорт

Более 20 школьных команд приняли участие в областном этапе соревнований по шахматам «Белая Ладья» в Пскове

Стали известны итоги областного этапа Всероссийских соревнований среди команд общеобразовательных организаций «Белая ладья». Соревнования организованы и проводятся ГАОУ ДО «Лидер» совместно с Федерацией шахмат Псковской области при поддержке комитета по образованию Псковской области и комитета по спорту Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

За победу боролась 21 школьная команда, представляющие образовательные организации 19 муниципальных образований нашего региона. По итогам соревнований 25 юных шахматистов выполнили нормативы спортивных разрядов по шахматам.

Первое место со значительным отрывом от преследователей заняла команда МАОУ «Гуманитарный лицей» город Псков. За команду школы выступали: Голубев Дмитрий, Тихонов Семён, Ульянова Анастасия, Безменова Мила, педагог — Муравьёв Александр Алексеевич.

Серебряные медали у МБОУ «ПТЛ» город Псков: Петрова Вероника, Дружинин Владислав, Василевский Игорь, Антонова Анастасия, педагог — Шаранков Григорий Сергеевич.

На третьем месте — команда МБОУ «ЦО «ППК» город Псков, выступавшая в составе: Дегтярёв Нил, Баранов Александр, Кирилёнок Степан, Червоннова Мария, педагог - Иванов Никита Сергеевич.

Лучший результат среди команд районов Псковской области у МБОУ «Пыталовская СШ», в составе которой выступали: Тарасов Арсений, Иванов Владислав, Понамарёв Алексей, Радионова Руслана, педагог — Байбарацкий Андрей Владимирович.

Медали, грамоты и кубки призёрам соревнований вручили президент региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахов и главный судья соревнований Александр Шпак, которые поздравили всех участников с успешным завершением самых массовых соревнований по шахматам. По результатам областного этапа лучшая школьная команда Псковской области - МАОУ «Гуманитарный лицей» - будет представлять наш регион на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в июне в городе Сочи, на федеральной территории «Сириус».