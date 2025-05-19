Спорт

Пилотесса из Великих Лук завоевала «бронзу» на чемпионате РФ по воздухоплаванию

Пилотесса из Великих Лук Екатерина Ларикова завоевала «бронзу» на 8-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту на тепловых аэростатах в Московской области завершился, сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Фото: Воздухоплавание | Великие Луки

Впервые чемпионкой страны стала Виктория Аршава из города Яхрома, обладательница национального женского рекорда высоты полёта. На втором месте - Елизавета Вертипрахова из Пермского края, на третьем – Екатерина Ларикова из Псковской области, неоднократный призёр женских соревнований.

Все лучшие пилотессы женского чемпионата России уже заявлены для участия в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках, которая пройдет с 8 по 16 июня при поддержке генерального спонсора ПАО «Газпром».

Мероприятие на юге Псковской области обещает быть самым массовым в воздухоплавательной истории России – до конца приёма заявок осталось три дня, уже заявились 47 пилотов-участников.