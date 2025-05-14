Спорт

Стартовал набор волонтеров на Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Стартовал предварительный набор волонтеров на 29-ю Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале встречи.

Фото: Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках / Telegram

Помочь в проведении большого праздника могут все желающие старше 18 лет. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте.

«Желающие стать волонтерами должны быть готовы к интересной, насыщенной, но тяжелой и, возможно, круглосуточной работе», - отметили организаторы встречи.

Напомним, что 29-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в городе на Ловати с 8 по 16 июня. Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».