Спорт

ФК «Псков» проиграл в четвертьфинале Кубка Северо-Запада

Футбольный клуб «Псков» провел первый матч 1/4 финала розыгрыша Кубка объединения федераций футбола «Северо-Запад». Соперником стала команда «Тосно» из Ленинградской области. Встреча состоялась во вторник, 27 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФК «Псков».

«Игра была равной, - сообщает ФК «Псков» в социальных сетях, - но всё решил один угловой».

Единственный мяч в ворота Дениса Долгого забил Иван Пичугин на 49-й минуте. На 76-й минуте псковичи могли сравнять счет, однако Владислав Волков не реализовал пенальти.

Итоговый счет матча на стадионе «Машиностроитель» - 0:1 в пользу гостей.

Ответная встреча пройдет на поле «Тосно» 19 июля.