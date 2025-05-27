Спорт

«День здоровья» для людей серебряного возраста устроили в псковской деревне Неёлово

28 мая в Псковском районе собрались самые активные и энергичные жители серебряного возраста на празднование «Дня здоровья». В этом году в мероприятии приняли участие около 100 человек, представляющих 9 команд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

Фотографии: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Праздник начался на стадионе Моглинской средней школы с общей разминки, в которой активно участвовали все присутствующие. Затем команды представили себя, выкрикивая названия, девизы, речёвки и исполняя песни под баян.

Соревнования включали разнообразные активности: дартс, городки, боулинг, а также веселые игры, такие как «лопни шарик», «попади в цель», «поменяй местами», «водоносы» и «резиночки-стаканчики». Участники также выполняли упражнения с мячом и другим инвентарем, демонстрируя свою ловкость и командный дух.

На торжественной церемонии открытия участников «Дня здоровья» приветствовала председатель регионального общественного совета партийного проекта «Старшее поколение», депутат Псковской городской Думы, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Галина Невалённая.

«Я благодарю организаторов, а еще больше благодарю вас, участников, за то, что вы своим хорошим настроением, позитивным настроем вдохновляете друг друга. Я желаю вам побед, хорошего настроения, но вы уже победили, вы победили возраст, вы победили негатив, вы молодцы. Вы передовики в спорте, вы настоящие, поэтому успехов вам, хорошего настроения и пусть все будет прекрасно. С праздником!» – сказала председатель.

Удачи, хорошей погоды и прекрасного настроения пожелал участникам праздника председатель Собрания депутатов Псковского района, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Яников. Он подчеркнул, что ежегодно это мероприятие проводится на очень высоком уровне.

«Очень приятно, что география этого праздника расширяется. В этом году принимает участие команда от Палкинского района. Традиционно участвует команда от города Пскова, и, естественно, наши команды от всех волостей. Вы молоды и душой, и телом. Ведь участвовать в таких соревнованиях — это не так просто. Я уверен, что каждый из вас хочет выиграть. И это правильно», - сказал Владимир Яников.

Мероприятие прошло при поддержке партийного проекта «Старшее поколение».