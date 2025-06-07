Спорт

Туляк Олег Снетков стал чемпионом России по воздухоплавательному спорту

В столице воздухоплавания России, в городе Великие Луки, сегодня, 15 июня, завершилась 29-я Международная встреча воздухоплавателей. Новым чемпионом России по воздухоплавательному спорту стал Олег Снетков из Тулы, сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Николай Козловский / Telegram-канал

«Его победа — результат большого труда, опыта и преданности любимому делу. Благодарю всех пилотов за зрелищные полёты, а организаторов — за высокий уровень проведения соревнований. Великие Луки вновь подтвердили свой статус города, где воздухоплавание — больше, чем спорт. До новых встреч под куполами воздушных шаров!» - заключил Николай Козловский.