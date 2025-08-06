Спорт

Три медали завоевал пскович в первый день Кубка мира по зимнему плаванию

Псковский спортсмен, обладатель титула чемпиона мира по зимнему плаванию и педагог высшей категории Марк Мордовцев завоевал три медали в первый день Кубка мира по зимнему плаванию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Марк Мордовцев/ Telegram-канал

«Хочу начать с личного. Уже почти год я в кругосветном путешествии. Побывал в 30 странах и увидел массу удивительных мест. Но природа Аргентины, особенно в районе Эль Калафате, по-настоящему поразила! Такие ледники я видел впервые — это настоящее чудо природы. А нырнуть в кристально чистую ледяную воду — это чистый кайф!» - отметил он.

В первый день Кубка мира по зимнему плаванию (IWSA Winter Swimming World Cup 2025) Марк Мордовцев выступал в трёх дисциплинах. В результате ему удалось завоевать три медали: «золото» в дисциплинах «50 м вольный стиль», «100 м брасс» и «серебро» в дисциплине «50 м баттерфляй».

«Первая дистанция далась тяжело — дыхание перехватило, потерял ориентир и случайно врезался в водолаза-спасателя», - рассказал Марк Мордовцев.

Он добавил, что на этом старте нет бассейна, нет дорожек, нет бортиков и ограждений. Всё проходит в открытой воде. Приходиться бороться с течением, оплывать буй, и в прямом смысле бороться с соперниками. Участие в этих стартах является для Марка Мордовцева миссией, призванной популяризировать зимнее плавание, укрепить международные связи, обменяться опытом и данными с научной группой, представить Россию на международной арене.

«Хочу отметить: атмосфера соревнований очень тёплая. Участники из разных стран с искренним уважением относятся к России.

Ни агрессии, ни пренебрежения — только поддержка и дружба», - поделился спортсмен.

Медали Марк Мордовцев посвятил своей маме. Также он выразил благодарность за поздравления, отметив, что это придает ему сил. Отдельно он поблагодарил Всероссийскую федерацию зимнего плавания за полную организацию поездки.

Ранее сообщалось, что пскович Артур Мордовцев 4 августа переплыл Псковской озеро.