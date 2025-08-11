Спорт

«Железные люди»: О пользе силового экстрима. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Железные люди», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 11 августа.

Гость студии - президент Федерации силового экстрима Псковской области Антон Ковалев. Силовой экстрим — это вообще вид спорта? Чем он так цепляет? Как гость студии пришел к силовому экстриму? Почему в зале так редко встречаются люди, которые делают становую тягу? Насколько дорого можно заниматься силовым экстримом? В чем его польза, кроме рельефного тела? Об этом и не только — в эфире. Ведущий — Георгий Пономарев.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.