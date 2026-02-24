Команда «ЗЭТО» выиграла чемпионат Псковской области по ловле на мормышку со льда

Чемпионат Псковской области по ловле на мормышку со льда состоялся на озере Зверино на турбазе «Алоль» в Пустошкинском районе. В соревнованиях участвовали 33 спортсмена, 11 команд из Пскова, Великих Лук, Усвят и Смоленской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации рыболовного спорта Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация рыболовного спорта Псковской области

В чемпионате призовые места заняли представители Великих Лук: победил Дмитрий Иванов, на втором месте в личном зачёте оказался Алексей Казаков, бронзовую медаль завоевал Алексей Рим.

В командном зачёте первое место заняла команда ЗЭТО-1 из Великих Лук.

Второе место — команда ЗЭТО-2, также из Великих Лук, а третье место вручили команде из Смоленской области.