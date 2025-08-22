Спорт

Гонки внедорожников «Ралли Offroad» прошли в Новоржеве

Гонки внедорожников «Ралли Offroad», посвящённые Дню партизанской славы, прошли в деревне Кудяево Новоржевского муниципального округа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото: Официальный канал Псковской области/ Telegram

В соревнованиях приняли участие 22 экипажа со всей Псковской области, а также из Кингисеппа и Республики Беларусь.

В первом этапе приняли участие 12 экипажей, по четыре – в классах «спорт» и «подготовленные». Два экипажа соревновались в классе «экстрим».