Старейший беговой марафон Европы «Пушкин – Петербург» побьет рекорд по числу участников

Старейший марафон Европы «Пушкин – Петербург» в этом году пройдет 7 сентября и поставит рекорд по числу участников: на старт выйдут более 11 тысяч бегунов из 126 городов России и 10 стран мира. Беговое сообщество Псковской и Новгородской областей традиционно принимает активное участие в марафоне, сообщили Псковской Ленте Новостей представители марафона.

Фото предоставлено пресс-службой марафона

В этом году ВТБ стал титульным спонсором 98-го Петербургского марафона «Пушкин – Петербург» и выделил призовой фонд 2 млн рублей для награждения победителей. По 500 тысяч получат победители мужской и женской дистанции 42,195 км, а того, кто сможет покорить действующий рекорд Петербургского марафона на дистанции 30 км (установил Леонид Тихонов в 1988 году – 1 час 29 минут и 55 секунд), ждет специальный приз – 1 млн рублей.

Участники пробегут по маршруту, объединяющему исторические места Пушкина и Петербурга. В программе – дистанции для любого уровня подготовки: 5 км, 10 км, 30 км и 42,195 км. Всех участников ждет общий финиш на Дворцовой площади.

«Петербургский марафон «Пушкин – Петербург» по праву носит звание легендарного. За свою более чем вековую историю он продолжает объединять людей и является важной частью легкоатлетических традиций. В этом году праздник бега объединит более 11 тысяч участников и болельщиков, что станет еще одним рекордом в истории марафона», – рассказал президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга и основатель бегового сообщества ПушкинРан Дмитрий Павлов.

«Петербургский марафон «Пушкин – Петербург» – не просто спортивное событие, но и престижное соревнование легкоатлетов, возможность установить рекорды, признаваемые международными стандартами. ВТБ важно сохранить для жителей и гостей города эту традицию, поэтому мы окажем поддержку марафону», – прокомментировал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Топ-менеджер добавил, что банк также активно вовлечен в спортивное движение – беговой клуб сотрудников объединяет 1000 человек и на старт петербургского марафона выйдет команда банка из самых разных городов России.

Петербургский марафон «Пушкин – Петербург» проводится с 1923 года. Организатор марафона и других спортивных событий Санкт-Петербурга – команда ПушкинРан.