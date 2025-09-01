Спорт

Псковичи завоевали шесть медалей на соревнованиях по бадминтону в Чите

С 29 августа по 2 сентября псковичи завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях по бадминтону в Чите среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщил Центр спортивной подготовки Псковской области в своей группе ВКонтакте.

Фотографии: Центр спортивной подготовки Псковской области

Турнир был посвящён памяти основателя забайкальской Федерации бадминтона Александра Буторина.

Спортсмены из Псковской области Эдуард Барканов и Екатерина Огинская заняли в сумме шесть наград.

Эдуард Барканов стал серебряным призёром в одиночном разряде; чемпионом в паре с представителем Московской области и бронзовым призёром в миксте с Екатериной Огинской.

Екатерина Огинская завоевала «серебро» в одиночном разряде; «бронзу» в женской паре (в объединённом классе) и «серебро» в миксте с Эдуардом Баркановым.