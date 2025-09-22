Спорт

На капитальный ремонт локнянского стадиона «Колос» планируют привлечь 18 миллионов рублей

В 2026 году может получить федеральные средства в размере 18 млн рублей и перейти к полному капитальному ремонту стадиона, — с новой трибуной, современным покрытием, системой освещения и инфраструктурой, соответствующей современным стандартам, сообщил глава округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram-канал

На стадионе «Колос» состоялась рабочая встреча главы округа с заместителем министра спорта Псковской области Виталием Суриковым и начальником отдела инфраструктурного развития Минспорта России Эриком Нагибневым.

«Мы обсудили текущее состояние нашего стадиона и планы на будущее. Да, в этом году по инициативному проекту мы проводим частичный ремонт трибун — это уже шаг вперёд. Но главная задача — подготовить объект к полноценной реконструкции», - отметил Иван Белугин.

Глава отметил, что в их распоряжении уже есть полноценная проектно-сметная документация. По его словам, средства на неё в 2023 году были выделены по поручению губернатора области Михаила Ведерникова.

«Сейчас занимаемся корректировкой документов.На встрече представители министерства спорта подтвердили: наш проект имеет все шансы быть включённым в федеральную программу "Развитие физической культуры и спорта". Если всё пойдёт по плану, в 2026 году мы сможем получить федеральные средства в размере 18 млн рублей и перейти к полному капитальному ремонту стадиона, — с новой трибуной, современным покрытием, системой освещения и инфраструктурой, соответствующей современным стандартам», - заключил Иван Белугин.