«Нет ничего невозможного»: сёстры Аверины встретились с участниками проекта «Истоки.Школа» в Печорах

В Печорах участники заезда «Детство» всероссийского проекта «Истоки.Школа» встретились с заслуженными мастерами спорта России, гимнастками Диной и Ариной Авериными. Открытый диалог «Точка опоры» стал разговором о спорте, характере, поддержке семьи, преодолении трудностей и внутренней опоре, которая помогает двигаться вперёд после сложных испытаний, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фотографии предоставили организаторы заезда «Детство» всероссийского проекта «Истоки.Школа»

Заезд объединил 150 подростков из 40 регионов страны: представителей Движения Первых, курсантов центра «Воин», юнармейцев, финалистов Всероссийской олимпиады по истории, а также подростков, состоящих на профилактическом внутришкольном учёте.

Программа направлена на развитие навыков командной работы, взаимопонимания, анализа сложных ситуаций и осознанного отношения к происходящему в жизни и информационном пространстве. Встреча с сёстрами Авериными стала важным продолжением этой темы через призму личного опыта спортсменок.

Сёстры поделились своими впечатлениями о площадке «Истоки.Школа», которая напомнила им о детстве.

«Когда мы приехали, сразу появились воспоминания о лагере. В детстве это были редкие выезды, а потом, после переезда в Москву, почти всё время проходило в зале», – отметила Арина.

Участники активно задавали сёстрам вопросы о спортивной карьере, травмах, конкуренции, семье, детстве и участии в телевизионных проектах. Дина рассказала о том, как справлялась с травмами и восстановлением.

«После травмы тяжело восстановиться и физически, и морально. Ты всё время думаешь о ней, боишься снова ошибиться. Были моменты, когда хотелось бросить гимнастику, особенно когда казалось, что я подвожу страну и не выигрываю. В такие периоды мне помогали семья и тренеры. Иногда достаточно было двух дней, чтобы перезагрузиться и вернуться к работе», – поделилась Дина.

По словам спортсменки, семья не настаивала на продолжении карьеры любой ценой, а прежде всего заботилась о её благополучии.

«Когда я говорила, что хочу закончить со спортом, дома отвечали: "Мы тебя ждём, приезжай". Папа всегда говорил, что здоровье важнее всего. А тренер советовал отдохнуть два дня и самой понять, чего я хочу. После такой паузы я осознавала, что не могу жить без спорта», – рассказала Дина.

Отвечая на вопрос о самом важном человеке на пути к победам, сёстры, не сговариваясь, назвали друг друга.

«У Дины спортивный характер, она всегда знала, какие слова сказать, чтобы я собралась на тренировку или выступление. А Арина помогала мне справляться с эмоциями, когда я могла несколько дней переживать из-за одной мысли. Без неё у меня не было бы таких результатов, а у неё – без меня», – рассказали сёстры.

У Дины и Арины существовала особая традиция перед выступлениями: они смотрели друг другу в глаза.

«Арина подходила ко мне слева, я поворачивалась, смотрела ей в глаза, она говорила несколько слов – и я выходила выступать. То же самое происходило и перед её выходом», – рассказала Дина.

Арина добавила, что во время выступлений они старались не смотреть друг на друга из зала, чтобы не передавать волнение. По музыке, реакции зрителей и тренеров сёстры понимали, как прошёл номер.

Говоря о детстве, гимнастки назвали себя «неугомонными». По словам Арины, родители отдали их в спорт, чтобы направить энергию в правильное русло.

«Первый год мы просто бегали по залу, залезали на шведскую стенку, бросали предметы. Если тренер просил сесть на шпагат, мы садились – и снова начинали бегать», – вспомнила Арина.

Сёстры также рассказали о своём участии в шоу «Сокровища императора» в Китае. Для Арины одним из самых сложных испытаний стал прыжок с высоты.

«Я боюсь высоты. Со второго раза смогла сделать этот шаг: дышала по технике "квадрат". Дина считала – и я прыгнула. Сам момент прыжка почти не помню, но больше не буду», – поделилась Арина.

Она отметила, что участие в шоу отличалось от спортивного опыта: если в гимнастике каждая выступала за себя, то в проекте нужно было постоянно работать в команде.

«Поначалу было непривычно: у каждого своё мнение, каждый хочет сделать по-своему. Но к концу проекта мы поняли, что нужно действовать вместе», – подчеркнула Арина.

В конце встречи сёстры поделились фразами, которые помогали им перед соревнованиями. Дина назвала своим девизом слова: «Нет ничего невозможного. Дальше – больше». Арина добавила, что перед выходом часто говорила себе: «Будь что будет».

Диалог завершился общей съёмкой: участники включили фонарики на телефонах и вместе с Диной и Ариной сняли видео, где свет в зале стал символом поддержки. Этот момент продолжил главную тему встречи – точку опоры можно находить не только в себе, но и в людях рядом.

Организатором заезда «Детство» Всероссийского проекта «Истоки.Школа» выступает Роспатриотцентр Росмолодёжи при поддержке Движения Первых и Центра анализа и профилактики информационных угроз в молодёжной среде.