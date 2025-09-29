Спорт

Иван Штылин: В ФК «Псков» у тренеров хромают вопросы дисциплины

Костяк тренерского состава футбольного клуба «Псков» составляют специалисты с опытом выступления в профессиональных клубах и соответствующим образованием, однако дисциплина в клубе оставляет желать лучшего, рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6) директор клуба Иван Штылин.

«Основной костяк футбольного клуба — это тренеры, которые имеют очень полезный опыт и образование в сфере физической культуры и спорта. Они молодые и знают тренировочный процесс», — сказал Иван Штылин. Однако он добавил, что «у нас в клубе хромают вопросы дисциплины».

По словам директора, ему непонятно, почему некоторые тренеры могут отсутствовать на тренировках, а вместо них занятия проводит «незнакомый клубу человек».

«Даже такое бывает, когда тренер отменяет тренировки, не имея на это веской причины. Мы говорим о том, что человек, например, не видит смысла проводить тренировку для пяти спортсменов. Для меня, как человека, имеющего опыт работы тренером, это дико, а сегодня как для руководителя — еще больше», — подчеркнул он.

По словам гостя студии, проводятся индивидуальные беседы после таких случаев, но тем не менее у Ивана Штылина есть видение, каким должен быть тренировочный процесс и дисциплина у тренера, чтобы потом неприятных вопросов не звучало от родителей.

«Родители — это наши помощники. Часть средств, которые получает клуб, это помощь родителей. Не вести с ними диалог или иметь негатив к тренировочному процессу — это минус для нашей организации», — заметил директор.

Он выразил уверенность, что все эти моменты будут выстроены. По его мнению, отсутствие дисциплины является одной из причин нестабильных результатов клуба: «Поэтому я думаю, что мы все эти моменты выстроим, но отсутствие дисциплины — это одна из возможных причин нестабильных результатов выступления футбольного клуба "Псков"».