ФК «Луки-Энергия» вновь ушел от поражения на последних секундах

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сумел продлить беспроигрышную серию в первенстве России до восьми матчей. В воскресенье, 17 мая, великолукская команда на своем поле сыграла вничью с «Торпедо-Владимир». Счет поединка — 1:1.

Отметим, что до последних секунд хозяева уступали, однако на четвертой добавленной минуте Михаил Селюков сумел забить гол.

Напомним, ранее ФК «Луки-Энергия» избежал поражения в матче с калининградской «Балтикой-2» благодаря голу, забитому вратарем Дмитрием Сагановичем, который пришел на помощь одноклубникам.

Команда из Псковской области набрала 16 очков в восьми матчах и входит в группу лидеров турнира во второй лиге (дивизион «Б», группа 2).