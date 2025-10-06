Псковcкая обл.
Спорт

«Ищите не вид спорта, а педагога»: псковский тренер развеял главные мифы о детском кикбоксинге

13.10.2025 13:48|ПсковКомментариев: 0

С какого возраста можно отдавать ребенка в кикбоксинг и почему родителям не стоит его бояться, рассказал старший тренер национальной сборной команды России по кикбоксингу, исполнительный директор Псковского филиала российского Союза боевых искусств Александр Лоско в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди».

Тренер начал с опровержения главного стереотипа, что кикбоксинг — это исключительно жесткие удары на ринге. Он отметил, что в современный кикбоксинг входят и бесконтактные дисциплины, такие как point fighting и light contact, которые делают акцент на демонстрации техники, точности и тактики, а не на нанесении сильного урона.

«Если спросить жителя постсоветского пространства, что такое кикбоксинг, он ответит: "ринг и надо бить жестко". Европеец же скажет: "татами, и бить жестко необязательно". Это как две половины человечества — одни не понимают, как можно пить чай с молоком, а вторые, как можно пить чай без молока. Здесь то же самое. Соответственно, я постарался привить культуру кикбоксинга на татами, чтобы родители перестали бояться. И это сработало: пошла массовость, а массовость, в свою очередь, дала чемпионов»,— пояснил Александр Лоско.

Говоря о том, как выбрать секцию для ребенка, эксперт был категоричен: ориентироваться нужно не на вид спорта, а на личность наставника: «Ищите не вид спорта, ищите педагога. Все зависит от тренера. От того, как он выстроит работу со спортсменами, зависят и их результаты, и их отношение к спорту».

Александр Лоско также заверил, что бояться травм в раннем возрасте не стоит. Для серьезных повреждений у ребенка просто нет ни сил, ни техники, чтобы причинить себе или кому-то боль. Однако, если речь идет о профессиональном виде спорта, где нагрузки выше — это уже осознанный выбор самого спортсмена.

По словам тренера, оптимальный возраст для старта — 4-5 лет. В этом возрасте занятия направлены на развитие общей физической подготовки, а также закладывают прочный фундамент для любви к спорту.

«Это нужно, чтобы у ребенка сформировалась привычка ходить в зал. Живя в этой атмосфере, он впитывает правильные ценности. Если же привести 12-летнего подростка, его будет гораздо сложнее перевоспитывать, потому что он уже сформирован другими влияниями», — заключил Александр Лоско.

«Железные люди» — это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

Источник: Псковская Лента Новостей
Лента новостей
