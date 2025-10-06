Кооперативный техникум победил на спартакиаде СПО по настольному теннису в Пскове

Финальные соревнования шестнадцатой областной спартакиады учреждений среднего профессионального образования по настольному теннису прошли в Пскове 10 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Фото: страница сети «ВКонтакте» Центра спортивной подготовки Псковской области
В турнире приняли участие шесть команд. По итогам соревнований места распределились следующим образом: первое место занял Кооперативный техникум, второе место вручили Псковскому колледжу профессиональных технологий и сервиса, третье место получил Псковский агротехнический колледж.
На четвертом месте — колледж ПсковГУ, пятое место заняли спортсмены Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, а шестое место — Опочецкий индустриально-педагогический колледж.